Dans les années 1970, Frank Lucas émerge comme un entrepreneur discret mais ambitieux dans un marché de la drogue dominé par la mafia. Après avoir vécu dans l'ombre du Parrain noir de Harlem, Bumpy Johnson, Lucas révèle ses talents en affaires et sa prudence remarquable en prenant le relais. Il utilise son manque de notoriété pour organiser un réseau d'importation d'héroïne via des officiers basés au Vietnam, contournant ainsi la surveillance de la police et de la mafia. Pendant ce temps, l'inspecteur Roberts de la brigade des stupéfiants de New York enquête sur ce trafic, ignorant que le cerveau derrière tout cela est le discret Frank Lucas.