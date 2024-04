Une aventure incroyable, qui verra un duo sélectionné pour découvrir et expérimenter la très riche offre touristique wallonne pendant 6 semaines. Ils seront payés et leur job sera de filmer, photographier, enregistrer, poster et raconter leur aventure sur tous les médias partenaires. Le duo va vivre un maximum d'activités culturelles, sportives, culinaires, ludiques. Il découvrira aussi la Wallonie des kermesses, des bals de village, des concours de pétanque, des brocantes, des confréries, des terrasses de bistrot, des marchés, des petits festivals, et testeront tous les types de logements touristiques, du camping à l'hôtel de luxe, en passant par les chambres d'hôtes, les gîtes de tous styles, les accueils à la ferme, les logements insolites. Du casting jusqu'au choix final, on suivra la sélection du duo qui aura la chance de vivre l'aventure estivale de La grande Wadrouille. Tous droits réservés à RTL Belgium SA