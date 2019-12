Eléphants, lémuriens, rapaces mais aussi lions, hyènes et pandas roux, retrouvez toutes les stars du parc. Le plus grand parc animalier de Belgique n'a pas fini de nous étonner. Il détient encore mille et un secrets au milieu de sa forêt : naissances, maladies, joies et pleurs. Découvrez des histoires incroyables, des soigneurs dévoués et des animaux fascinants. Expédition Pairi Daiza ouvre les portes du quotidien des animaux tel que vous ne l'avez jamais vu.

© NES Prod