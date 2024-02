A l'occasion de ses dix années de complicité avec les téléspectateurs de RTL tvi et leurs compagnons sur pattes, Dr Cath nous raconte les histoires et les rencontres qui l'ont marquées. De « Veto&Co » à « Dr Cath : mission adoption », en passant par ses aventures au bout du monde avec Ludovic Daxhelet, la plus célèbre des vétos revit ces moments intenses à travers trois émissions spéciales. C'est également l'occasion pour Dr Cath d'ouvrir à nouveau les portes de son cabinet aux caméras de RTL tvi pour des séquences totalement inédites, une décennie après l'émission qui l'a rendue célèbre... Tous droits réservés à RTL Belgium SA