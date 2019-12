Ils sont jeunes, vétérinaires et tous ont décidé de consacrer leur carrière au bien-être des animaux. Pour cette nouvelle saison, Véto and Co accueille 5 nouveaux passionnés des animaux. Des personnalités fortes et attachantes, dont le professionnalisme est au cœur de l'aventure. Chaque jour, ce sont eux qui se battent pour soigner et sauver nos compagnons animaux, qui sont de plus en plus souvent considérés comme des membres de la famille à part entière.

© Switch On Prod