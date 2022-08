Une femme ordinaire qui lutte quotidiennement avec un sentiment d'insécurité et d'insuffisance se réveille d'une chute en croyant qu'elle est soudainement la femme la plus belle et la plus compétente de la planète. Avec cette confiance retrouvée, elle a le pouvoir de vivre sa vie sans peur et sans faille. © E One

Voir plus d'infos