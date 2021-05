Depuis qu'ils se sont rencontrés lors d'une soirée, Nat, cadre ambitieuse, et Josh, écrivain têtu, sont prêts à tout pour prouver à leurs familles respectives que leur union peut durer plus d'une année et ce malgré leurs différences. Très amoureux, résisteront-ils aux avances de Guy, un charmant client américain de Nat, et de Chloé, l'ex-petite amie de Josh ?

© E One