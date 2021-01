Dan Cooper et Zoe Rawlings, deux policiers qui allaient se marier, se font attaquer par un requin dans la baie de Sydney. 3 ans plus tard, alors qu'ils sont séparés et encore traumatisés, ils se retrouvent contraints de travailler ensemble sur une enquête pour poursuivre un serial killer qui s'en prend aux membres du "Bite Club", un groupe de soutien pour les personnes ayant subit une attaque de requin.

© Sony