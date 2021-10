En Inde, Sangita lutte au quotidien contre le géant Monsanto et d'autres conglomérats phytosanitaires. Dans sa ferme, elle utilise les semences traditionnelles, défend les droits des paysans et s'attache à éduquer sa communauté à la consommation d'une nourriture saine. Grâce à son association, Samy apprend aux castes les plus opprimées à se faire entendre et à aller au bout de leurs rêves. De son côté, Manjula et les 30.000 femmes membres de son mouvement, SWATE, se battent pour leurs droits. En 15 ans de combat, elles se sont créées une véritable place dans le paysage social, politique et économique Indien.