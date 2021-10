Tom de Dorlodot : son aventure de haut vol

A 36 ans, Tom de Dorlodot s'est engagé pour la 8ème fois dans le Red Bull X-Alps, la course la plus extrême au monde. Il va traverser les 1.200 km de la chaîne montagneuse des Alpes uniquement à pied et en parapente. Nous suivrons notre aventurier dans cet exploit de haut vol, une véritable rencontre de la montagne et des éléments en toute humilité. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

