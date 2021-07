Dans « Les aventuriers du train », les animateurs de RTL et leurs enfants vous font vivre de folles aventures en train. Mais ce sont les kids qui ont le pouvoir et ce sont eux qui ont organisé la journée. Sandrine Corman, Jill, Jean-Michel Zecca et David Antoine se font surprendre par leurs enfants grâce à une aventure d'un jour et la magie du train. Destination Tournai, Gand, Bruxelles ou encore la côte belge pour des aventures à partager en famille.

