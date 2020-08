Claire Carosone vous emmène à la rencontre d’hommes, de femmes et de familles au profil singulier, aux parcours atypiques ou, parfois même, hors du commun. Plongez, avec eux, dans leur quotidien et tentez de comprendre leurs projets fous, leurs passions dévorantes ou le sens profond de leur existence. Partez également aux 4 coins de la planète sur les traces de ces "nouveaux" aventuriers qui ont, souvent, tout plaqué pour vivre leurs rêves et se construire une autre vie.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC