Promu maréchal des logis à Saint-Tropez, le gendarme Cruchot abandonne son petit village de Provence pour aller s'installer sur la Côte d'Azur avec sa fille Nicole. Cette dernière, ravie, ne tarde pas à se faire beaucoup d'amis parmi les jeunes estivants... Première mission pour Cruchot et ses hommes : traquer les nudistes qui envahissent les plages ! Pendant ce temps, Nicole raconte à ses nouveaux copains qu'elle est la fille du milliardaire Fergusson, un individu louche qui possède un yacht et une voiture américaine. Un copain de la jeune fille n'hésite pas à emprunter la voiture de Fergusson pour emmener Nicole en balade, ignorant que le coffre contient un Rembrandt volé. Cruchot, de son côté, est chargé de retrouver le tableau et d'arrêter les voleurs.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC