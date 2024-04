Lara Croft, l'intrépide et charmante archéologue anglaise, vient de faire la plus importante découverte archéologique de tous les temps : l'Orbe d'Alexandre le Grand, qui selon la légende, renferme les coordonnées du "Berceau de la vie" et de son redoutable secret : la Boîte de Pandore ! Cette dernière contient des germes capables d'anéantir l'humanité en quelques heures. Au moment où Lara s'apprête à prendre possession de ce fameux orbe, un commando chinois, dirigé par Chen Lo, fait irruption dans le temple sous-marin et s'en empare. Sauvée de la mort par ses fidèles assistants Bryce et Hillary, l'aventurière regagne son manoir, où elle reçoit la visite de deux émissaires du MI-6. Elle apprend que le commanditaire des tueurs n'est autre que le docteur Jonathan Reiss, un mégalomane cynique, soupçonné de fournir des armes biologiques high-tech aux plus offrants. Il semble voir dans la Boîte de Pandore l'arme ultime. Lara décide alors de recruter Terry Sheridan, ancien marine britannique et ex-amant, pour l'aider à contrer la terrible menace... Film disponible jusqu'au 26/04/2024. Tous droits réservés à RTL Belgium SA