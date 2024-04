Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald s'apprête à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, il confie au magizoologiste Newt Scamander la direction d'une équipe intrépide de sorciers, de sorcières et d'un courageux boulanger moldu pour une mission dangereuse, où ils rencontrent d'anciennes et de nouvelles bêtes et affrontent la légion grandissante de Grindelwald. Mais avec les enjeux si élevés, combien de temps Dumbledore peut-il rester sur la touche ? Tous droits réservés à RTL Belgium SA