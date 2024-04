MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d'une mission humanitaire, la fille du Président des Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une mutinerie d'une rare violence y éclate. Le Président décide alors d'y envoyer l'agent Snow avec pour seule et unique mission de sauver sa fille et personne d'autre. Tous droits réservés à RTL Belgium SA