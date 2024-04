Au cœur d’une des régions les plus reculées d’Afrique, John Greystoke, ambitieux président de Greystoke Energies, découvre une étrange météorite. En essayant de prélever un échantillon, il provoque un cataclysme auquel seul son tout jeune fils, Tarzan, survit, perdu au milieu de la jungle. Il est recueilli par Kala, une femelle gorille et grandit loin des hommes. Bien des années plus tard, l’enfant devenu jeune homme est pour la première fois, depuis la mort de ses parents, confronté à des humains et notamment Jane Porter, une jolie jeune fille qui accompagne son père, anthropologue, lors de son exploration. Tous droits réservés à RTL Belgium SA