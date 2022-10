1992. Vinca s'enfuit de son campus avec son professeur de philo dont elle est amoureuse. On ne la reverra jamais. Vingt-cinq ans plus tard, lors d'une réunion d'anciens élèves, trois amis apprennent que le gymnase dans lequel ils avaient emmurés le corps va être détruit. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce que la vérité éclate. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

