La France, septembre 1939. Max et Léon, inséparables depuis l'enfance, ne pensent qu'à faire la fête et se la couler douce. Alors, quand sonne l'heure de la guerre, ils tentent de trouver un moyen de se faire réformer, mais en vain. Ils intègrent l'armée et sont immédiatement envoyés au front. Ils vont tenter de rentrer chez eux le plus vite possible et coûte que coûte.

