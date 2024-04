Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures sont désormais intégrés dans la vie quotidienne de l'Humanité. Cependant, cet équilibre fragile remet en question la suprématie de l'espèce humaine alors qu'elle doit cohabiter avec les créatures les plus redoutables de l'Histoire. Owen et Claire se sont installés loin de la ville afin de protéger Maisie, devenue leur fille adoptive. Cette dernière découvre que Blue, la vélociraptor élevée par Owen, a eu un bébé et que les deux dinosaures vivent près de chez eux. Mais, lorsque le bébé de Blue est capturé par des contre-bandiers, Maisie part à sa recherche, sans prendre en compte les dangers auxquels elle s'expose. Très vite, Owen et Claire apprennent que leur fille s'est également fait enlevée, ils partent alors à sa recherche, mais aussi à la recherche du bébé de Blue. Aucun d'entre eux ne sait ce que ce voyage leur réserve, vivant à présent avec les dinosaures parmi eux. Film disponible jusqu'au 25/04/2024. © Universal