Profondément marqué par sa dernière mission, qui a coûté la vie à tous ses hommes, le sergent-chef Michael Nantz retourne à la vie civile. Mais voilà que l'imminence d'une pluie de météorites se précise et risque de détruire Los Angeles. Les militaires sont à nouveau mobilisés et Nantz reprend du service. Il va devoir chaperonner le sous-lieutenant William Martinez, pour lequel il s'agit de la première opération sur le terrain. Alors que la pluie de météorites s'abat sur la ville, les soldats constatent qu'il s'agit d'extra-terrestres belliqueux, venus exterminer la population. L'unité se porte au secours de civils isolés, notamment de quelques-uns retranchés à l'intérieur d'un commissariat. Commence alors une course contre la montre pour les conduire en sécurité. Alors que Nantz leur sauve la mise, Martinez perd la vie au cours de l'affrontement. Les militaires cherchent ensuite un moyen pour détruire le principal vaisseau alien, qui coordonne toute l'invasion. © Sony