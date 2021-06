Suite aux évènements survenus à Berlin, Carrie Mathison (Claire Danes) a quitté la CIA. Rentrée à New York où elle élève sa fille Frannie, elle travaille comme consultante pour un cabinet d’avocats assurant la défense de ceux qui sont arrêtés à tort sur des soupçons d’islamisme. De son côté, Peter Quinn (Rupert Friend) est hospitalisé dans un état physique et psychologique précaires ; diminué et traumatisé après les tortures qu’il a subies, il végète dans un hôpital et refuse obstinément l’aide de son ancienne partenaire. Dans le même temps, la nouvelle présidente Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel) est sur le point de prendre ses fonctions ; mais sa politique, plus conciliante et moins agressive, se heurte à l’hostilité des services de renseignements…

