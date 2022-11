Disponible jusqu'au 17/08/23. Espagne, 1905. Julio Olmedo, jeune homme d’origine modeste se rend à Cantaloa pour rendre visite à sa sœur Cristina, employée comme femme de chambre au prestigieux Grand Hôtel. A son arrivée, il découvre qu’elle a été renvoyée et qu’elle n’a pas donné signe de vie depuis plus d’un mois… Persuadé que sa disparition cache quelque chose, Julio décide de rester et s’installe au Grand Hôtel. Se gardant bien de révéler sa véritable identité, le jeune homme parvient à se faire embaucher en tant que serveur pour ce qui lui permet de débuter son enquête… et de faire la connaissance de la très belle Alicia, la fille de Doña Teresa Alarcón, la propriétaire du Grand Hôtel… Mais Julio va vite découvrir qu’au Grand Hôtel, personne n'est ce qu'il paraît être. Personne n'est à l’abri du danger et de la suspicion…Un réseau complexe de mensonges, d'amour, de secrets et de trahison... dans un cadre incomparable. © Betafilm