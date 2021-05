Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de l'Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. « L'empereur de la cocaïne » met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue.

