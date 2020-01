Le Dr Jason Bull dirige un cabinet de conseils dans le choix d'un jury ou de l'orientation d'un discours lors d'un procès. A l'aide de techniques de psychologies comportementales, d'observations du langage corporel et de données statistiques, son équipe et lui déterminent le type de personnes qui seront plus enclines dans un jury à faire pencher la balance de la partie qui a engagé Bull.

© CBS