David Drayton, accompagné de son fils Billy et de leur voisin Norton, se rend au supermarché après une violente tempête. Ils ne manquent pas de remarquer que la ville est envahie par une mystérieuse brume... Soudain, un homme effrayé rentre dans la grande surface et intime l'ordre aux clients de ne pas en sortir. Puis c'est au tour d'un employé d'être emporté dans l'arrière-boutique, dévoré par de mystérieux tentacules... Bien que David ait mis en garde Norton, ce dernier passe outre ses recommandations et s'aventure dans le brouillard... Au cours de la nuit, le supermarché est attaqué par des insectes mutants, pourchassés par des créatures terrifiantes. La panique grandit parmi les survivants et la fanatique Mrs Carmody ne manque pas de prêcher l'apocalypse et parvient même à convaincre certaines personnes de son "auditoire"... David, lui reste incrédule au même titre que quelques autres... mais ils se trouvent de plus en plus isolés. Mrs Carmody persévère dans sa psychose et réclame à présent un sacrifice humain. Après avoir tout d'abord choisi un militaire, qu'elle accuse d'avoir déclenché ces événements, elle jette son dévolu sur le jeune Billy... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC