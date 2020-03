En 1715, en plein âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes. L'ancienne colonie britannique de New Providence est contrôlée par les pirates, dont le plus célèbre et le plus craint de tous est sans conteste le Capitaine Flint. Lorsque la flotte britannique se met en tête de reconquérir ce territoire abandonné aux mains des hors-la-loi, Flint décide de lutter, en s’alliant à Eleanor Guthrie, qui règne avec son père sur la contrebande à New Providence depuis le fameux port de Nassau.

