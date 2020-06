Malcolm a épousé Sherrie et celle-ci attend un heureux événement. Côté vie professionnelle, il est devenu en quelque sorte un VRP pour le FBI et fait de la prévention sur les accidents domestiques au sein des établissements scolaires. En apprenant le meurtre de son ancien coéquipier et ami, Malcolm envisage de prendre l'affaire en main, afin de le venger.

