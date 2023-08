L'histoire, pour le moins insolite, se déroule au collège Kunugigaoka. Koro Sensei est une étrange créature munie de tentacules et d'une tête ronde et jaune, capable de se déplacer à Mach 20 et doté d'une force phénoménale. Ce professeur hors du commun enseigne à la classe 3-E (E comme "End") avec le but assumé de détruire la Terre en mars prochain. Ses élèves, un ramassis de cancres ayant pour particularité d'être des assassins en herbe, vont donc tenter d’assassiner leur professeur à temps pour sauver la planète. Alors, êtes-vous prêts à suivre leur année scolaire très intense ? Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC