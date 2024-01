Un an après l'effondrement du quartier du Mistral, ses anciens habitants ont dû repartir à zéro dans un tout nouveau quartier. Nouveaux voisins, nouveaux lieux et nouvelles habitudes… leur vie a doucement pris un nouveau départ dans le Panier. Tout le monde est d'ailleurs très heureux de se retrouver pour l'inauguration du nouveau bar de Thomas, Kilian et Barbara. Cependant, la soirée tourne mal lorsque Francesco s'écroule sous les yeux des convives. Une possible intoxication suscite la paranoïa parmi les habitants, partagés entre la crainte d'une négligence du bar et celle d'un empoisonnement délibéré. Une enquête est ouverte par la police, dévoilant la présence d'un individu suspect sur la place. En parallèle, des éléments troublants impliquant Estelle et Djawad émergent… Tous droits réservés à RTL Belgium SA