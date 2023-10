Pour souffler en beauté les 15 bougies de l'amour est dans le pré, Sandrine Dans vous retrouve sur RTL Play pour 5 émissions spéciales anniversaire. Entourée de personnalités fan de l'émission, d'anciens agriculteurs et prétendantes/prétendants qui ont marqué l'histoire du programme, elle revient dans la joie et la bonne humeur sur les moments les plus émouvants, dôles et marquants de ces 15 dernières années. Histoires d'amour, mariages, indiscrétions, secrets de tournage, vous saurez tout sur l'une des émissions les plus populaires de Belgique ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA