Ils ont le coeur qui palpite et les yeux qui pétillent : nos agriculteurs rêvent d'amour, leurs prétendants et prétendantes aussi. Ils ont de 25 à 63 ans, cultivent des céréales, élèvent vaches, chevaux, chèvres, moutons et cochons. Ils travaillent dur, et ça forge forcément un caractère... Si bien que, quand les prétendants et prétendantes arrivent à la ferme, les personnalités se révèlent : les mots font rire, les mots font mal.

