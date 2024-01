Un nouveau rendez-vous incontournable entre le public et les grands enjeux du moment, entre les citoyens et ceux qui façonnent leur destin. Autour de la table, l'invité central - la personnalité que tous veulent voir ou entendre - entouré de témoins, d'experts et d'observateurs avertis. Ils seront trois pour échanger sur les moments marquants de la semaine, que ce soit sur le plan politique, judiciaire ou sociétal. Chacun aura le temps de partager son point de vue avec clarté et sérénité, sans fuir la polémique si elle est pertinente. À la clôture de l'émission, nous donnerons une réponse à la question centrale qui a lancé les discussions en début d'émission. L'objectif : avancer ensemble vers une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Tous droits réservés à RTL Belgium SA