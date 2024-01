Alicia Montiel de Carranza est une femme au foyer et mariée depuis 30 ans avec Sergio Carranza, l'un des journalistes les plus reconnus du Mexique. Ils ont trois enfants, Yuri, Gonzalo et Miranda, et semblent former la famille parfaite. Son monde s'écroule lorsqu'elle découvre l'infidélité de son mari, qui la trompe depuis des années avec Julieta, la co-animatrice de son émission de télévision. Face à cette trahison, Alicia trouve le courage de demander le divorce. Cette épreuve va lui donner la force de renaitre et de vivre la vie qu'elle entend mener. Un jour, elle rencontre Martin, un jeune homme qui est également journaliste, et le rival professionnel de Sergio. Il l'encourage à reconstruire sa vie, à réaliser ses rêves et à donner une seconde chance à l'amour. Telenovela disponible jusqu'au 30/06/24 Tous droits réservés à RTL Belgium SA