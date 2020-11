Des chanteurs, solos ou en groupes, et de tous genres musicaux, vont à tour de rôle se présenter sur la scène de “Together, tous avec moi”. Leur but : faire lever les 100, le plus grand jury de la télévision française. Parmi ces 100 personnalités, on y retrouve des stars de comédies musicales ou de cabarets, des choristes, des auteurs compositeurs… avec à leur tête, un capitaine de choix : Garou. A la clé, 50.000 euros sont promis aux vainqueurs qui aura fait le plus l'unanimité.

