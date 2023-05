20.000 fans sont venus assister au concert des OneRepublic à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Le spectacle est le point culminant d’un parcours long d’une décennie qui les a vu passer de musiciens en difficulté à artistes primés et récompensés par de multiples disques de platine. OneRepublic est l’un des groupes les plus populaires sur Internet avec plus de 1,5 milliard de vues. Pour le groupe, être la tête d’affiche en Afrique du Sud, une terre de beauté épique et d’histoire riche, est l’accomplissement d’un rêve et d’une promesse. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC