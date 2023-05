Le portrait de Mark Seliger présente un Lenny Kravitz novateur, iconoclaste et intransigeant. Il réussit à capturer l’élan créatif d’un homme qui a trouvé le moyen d’être une rock star par lui-même. Lenny joue avec son public et vous montre tout : à la fois du style de l’arrogance et de la sensibilité dans un style qui lui est propre. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC