Série | Policier | Drame

Patrick Jane possède des dons d'observation et de déduction exceptionnels. Il est capable de manipuler, contrôler les gens et leur faire dire la vérité. Dans sa précédente carrière, il était médium, habitué des shows télévisés. Désormais consultant indépendant pour le California Bureau Of Investigation (CBI), il utilise ses facultés pour aider la police à résoudre des enquêtes criminelles et notamment à capturer John le Rouge, un tueur en série, auquel il a eu affaire personnellement. En effet, celui-ci s'en est pris à la famille de Patrick Jane, assassinant sa femme et sa fille. John le Rouge aurait mal digéré le portrait psychologique peu flatteur que Patrick Jane avait fait de lui à la télévision...