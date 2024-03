Série | Science-fiction | Drame

Le FBI commence à rassembler des éléments importants concernant cette période de "black out" mondiale. Les agents ont mis en ligne un site web, sur lequel ils récoltent les témoignages des internautes, qui acceptent de partager leurs étranges visions...Mark Benford est de plus en plus convaincu que la vision de sa femme Olivia va se réaliser, car elle vient de rencontrer Lloyd Simcoe, son futur compagnon, dont le fils est hospitalisé...Quelque temps plus tard, Mark et Olivia sont contactés par l'école de leur fille. Celle-ci a des problèmes à gérer sa vision et elle refuse d'en parler à son entourage...