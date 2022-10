Gloria mène une existence a priori paisible auprès de son mari, Phil, et de leurs deux enfants. Mais en réalité, rien n'est simple. Ainsi, Phil se montre de plus en plus insistant au sujet de l'héritage du père de Gloria et peu à peu, une distance se crée entre eux, renforcée par les soupçons de Gloria sur la liaison de son mari avec l'une de ses meilleures amies. Au cours d'une soirée riche en rebondissements, tout bascule : tandis que Gloria découvre la vengeance, Phil montre son vrai visage. © TF1 International