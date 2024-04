Ann retourne dans sa ville natale pour s'occuper de son père, Tom, victime d'un accident mineur. Elle découvre alors qu'il participe depuis un certain temps à des concours d'arrangements floraux et qu'avant son accident, il se préparait pour la coupe « Botanic », qui doit avoir lieu prochainement. Elle décide de le remplacer et bénéficie de l'aide du partenaire de Tom, le beau Aaron, qui est aussi le fleuriste de la ville. Au fil des jours, une idylle naît entre les deux jeunes gens. © Batrax (Incendo)