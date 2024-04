Nicole, architecte d'intérieur fraîchement fiancée, se demande encore si celui avec qui elle est censée être n'est pas son mystérieux correspondant de l'université dont elle a gardé les lettres pendant près de 10 ans. Ne sachant que faire, elle demande l'aide du Love Club, dont elle fait partie - quatre femmes et amies qui se sont rencontrées il y a 10 ans et qui ont fait le vœu d'être toujours là l'une pour l'autre lors de situations amoureuses compliquées. Le Love Club se réunit et part à la recherche de la correspondante de Nicole, les envoyant dans un chalet sur les montagnes. Là-bas, Nicole rencontre des histoires d'amour, des imposteurs comiques, des liens féminins et de nombreuses mésaventures, jusqu'à ce que les lettres la conduisent à son véritable amour. © Reel One International