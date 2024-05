Sydney, une ancienne athlète de haut niveau, est désormais une blogueuse culinaire à succès. Après avoir retrouvé son ex-petit ami lors d'une rencontre fortuite, elle découvre qu'il participe à une course de 10 km pour la Saint-Valentin. Elle s'inscrit également à la course et demande l'aide de son groupe d'amies pour la soutenir. Mais au cours de la course, elle se rend compte que c'est en réalité Theo, un chef local en difficulté, qui partage ses passions pour la nourriture et la cuisine. Ensemble, ils s'entraident pour atteindre leurs objectifs. © Reel One International