Emma, une Cheffe très douée, se rend à Hawaï chez sa tante après un échec professionnel et personnel. Là-bas, elle rencontre deux frères, Krankie, un restaurateur avec lequel elle se lie d'amitié, et Ben, un surfeur professionnel. Lorsque Emma décide de reprendre des cours de surf, Ben devient son moniteur, il va l'aider à reprendre pied dans sa vie et à se surpasser.