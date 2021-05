iam Cole, étudiant en astrophysique à l'université de Cambridge, découvre qu'un astéroïde va s'écraser sur Terre dans 186 jours. Son professeur a disparu et il est lui-même suivi. Heureusement, il parvient à alerter et convaincre Darius Tanz, ancien étudiant du MIT devenu pionnier de la technologie. Ce dernier l'emmène avec lui au Pentagone. Sur place, le secrétaire adjoint à la Défense, Harris Edwards, leur confirme que la Maison Blanche est au courant et a créé une cellule secrète...

© CBS