Le jeune boxeur Ryad Merhy manifeste très tôt d’excellentes habilités sur le ring. Grâce à sa détermination alliée à une véritable éthique dans sa discipline de combat, il aligne rapidement les victoires. Invaincu durant seize combats professionnels, il se lance alors à la conquête des titres internationaux. Les titres se succèdent et Ryad voit sa chance de combattre pour le Championnat du Monde. Et c’est là que, pour la première fois dans sa carrière, il perd un combat. Ce documentaire témoigne de sa remontée en puissance et vous fait découvrir l’homme derrière le boxeur. Un homme humble et résilient, qui a pu transformer les obstacles de la vie tant privés que professionnels en force positive. Tous droits réservés à RTL Belgium SA