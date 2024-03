Level Up est immersion au cœur de l'e-sport français au sein du club le plus populaire d'Europe : la Karmine Corp, fondée par Kamel « Kameto » Kebir et Amine « Prime » Mekri. Découvrez le parcours hors du commun de deux sportifs au plus haut niveau, Ninou et ScreaM, sur le jeu le plus suivi du moment : Valorant. Tous droits réservés à RTL Belgium SA