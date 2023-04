Premiers pas – mon premier gala nous convie de l’autre côté du rideau, dans les coulisses du premier gala filmé, aux côtés des humoristes venus nous dévoiler l’envers du décor. Pas de fard ni artifice, les artistes se livrent en toute sincérité sur ce moment déterminant de leur carrière et partagent leurs ressentis avec Christophe Meilland, bienveillant et complice de tous ces grands noms de l’humour. Entre rires, émotions et anecdotes exclusives, chaque entretien est entrecoupé d’extraits du gala ou de surprises qui laisseront certain.e.s artistes sans voix. Au casting, on retrouve Jérémy Ferrari, Bérangère Krief, Tanguy Pastureau, Laura Laune, Arnaud Tsamere, Alban Ivanov, Alex Vizorek, Marc Fraize et JeanFi Janssens. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC