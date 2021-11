Parce que jusqu'à présent on n'a toujours pas trouvé meilleur vaccin contre la déprime et la morosité qu'une bonne dose de franche rigolade, François Pirette propose de vous administrer sans attendre son nouvel élixir d'humour décapant qui démarrera ce dimanche 28 novembre à 19h50. Pour recevoir vos injections de ce nouveau cocktail détonnant, un seul centre de vaccination : RTL TVI !Les artistes étant très sensibles aux rappels, deux doses seront ensuite proposées les dimanches 5 et 12 décembre, même endroit, même heure.Le taux d'efficacité de ce vaccin inédit est impressionnant puisqu'il serait proche de 100% ! (tests réalisés récemment à Liège à la Comédie en Île sur 500 volontaires ravis).Attention : Nous déplorons néanmoins quelques possibles effets secondaires sans gravité dont les plus fréquents sont : . douleurs à la mâchoire inférieure et aux muscles zygomatiques . crampes aux muscles abdominaux . possibles fuites urinaires . surexcitation imprévisible et incontrôlable des glandes lacrymales . risque élevé d'accoutumance et de dépendanceEt même si ces trois rendez-vous promettent de vous immuniser contre la déprime pour l'hiver, il n'est pas impossible qu'une dose de rappel soit proposée régulièrement dès la rentrée 2022.Alors, ne tardez pas à prendre rendez-vous avec le bon docteur Pirette sur RTL TVI et rassurez-vous : ça ne fait même pas mal !