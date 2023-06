L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y connaît rien qu'on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la musique, la sculpture, le cinéma ou encore l'art moderne. Le phénomène de l'humour belge vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l'inverse... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC